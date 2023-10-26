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Обнаружено, что прием некоторых лекарств увеличивает риск деменции

Alzheimer's & Dementia: лекарства от заболеваний ЖКТ повышают риск деменции

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Ученые из Университетской больницы Копенгагена связали прием препаратов от заболеваний ЖКТ, ингибиторов протонной помпы, с повышенным риском развития деменции. Результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia.

Ингибиторы протонной помпы (ИПП) — это класс лекарств, которые вызывают глубокое и длительное снижение выработки желудочной кислоты.

В исследовании приняли участие 983 785 человек в возрасте от 60 до 75 лет. Испытуемые не страдали деменцией и не принимали препараты для лечения когнитивных нарушений. Ученые собрали данные о состоянии здоровья участников и выяснили, выписывали ли им когда-либо рецепты на ИПП.

За 18 лет наблюдения у 99 384 участников развилась деменция. Исследователи стремились понять, есть ли связь между этим заболеванием и приемом ИПП. Результаты показали, что среди испытуемых с деменцией около 21,2% принимали по крайней мере два препарата ИПП по сравнению с 18,9% в группе без деменции.

Риск появления деменции был наиболее высоким у участников, применявших ИПП более 15 лет. Более того, участники в возрасте от 60 до 69 страдали этим заболеванием чаще, чем старшие испытуемые.

Ученые предполагают, что ИПП могут повышать уровень фермента бета-амилоида, который образует в коре мозга бляшки, предположительно являющиеся причиной болезни Альцгеймера. Авторы исследования также добавили, что применение ИПП может негативно влиять на здоровье психики и вызывать неврологические нарушения.

Ранее высокий уровень жиров в крови связали с низким риском деменции.

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