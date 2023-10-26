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Космонавты РФ отключили радиатор модуля «Наука»

Российские космонавты отключили контуры дополнительного радиатора модуля «Наука»

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«Роскосмос»

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли в открытый космос, они отключили контуры радиатора-теплообменника многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) «Наука». Утечка теплоносителя из МЛМ произошла 9 октября. Эту информацию сообщили в трансляции «Роскосмоса».

Космонавты Кононенко и Чуб отключили гидравлические контуры радиатора от контуров модуля и осмотрели место утечки, сделав фотографии. Полученные данные будут проанализированы специалистами на Земле для выяснения причин разгерметизации. По словам представителя Центра управления полетами NASA в Хьюстоне, космонавты опережают график работ на примерно 25-30 минут.

Далее Кононенко и Чубу предстоит установить на МЛМ «Наука» малогабаритный радиолокатор для наблюдения поверхности Земли. Они также запустят наноспутник «Парус» с поверхности модуля. Этот наноспутник был изготовлен студентами МГТУ им. Баумана и предназначен для отработки технологии солнечного паруса. Если у них останется время, космонавты также заменят фиксирующие платы на модуле «Звезда», которые удерживают кабели в состыкованном состоянии.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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