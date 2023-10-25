Найден способ вызвать слуховые галлюцинации без препаратов

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) продемонстрировали возможность вызова слуховых галлюцинаций с помощью робота-кресла без использования препаратов. Исследование опубликовано в журнале Psychological Medicine.

Несколько лет назад авторы новой работы провели эксперимент: они просили добровольцев сесть в кресло и нажать кнопку. Затем после небольшой паузы к их спине осторожно прижимали небольшой стержень размером с палец. После нескольких сеансов добровольцы начали чувствовать, будто за их спиной кто-то стоит. Ученые предположили, что такая реакция была вызвана разрывом между действием (нажатием кнопки) и ощущением, которое испытывали добровольцы. В новой работе исследователи использовали тот же аппарат, чтобы вызвать слуховые галлюцинации у добровольцев.

48 человек в кресле нажимали кнопку, как и в первых экспериментах. И снова за этим следовало прикосновение к спине, но на этот раз исследовательская группа варьировала задержку между нажатием кнопки и прикосновением.

В новом эксперименте исследователи также добавили наушники, воспроизводящие мягкий белый шум, а в некоторых записях в случайном порядке звучали образцы собственных голосов волонтеров или чужих голосов. Каждого добровольца спрашивали, слышали ли они голос, исходящий из наушников. Исследователи обнаружили, что как только добровольцы начинали чувствовать присутствие позади себя, они иногда начинали слышать голоса, которых не было. Их мозг создавал голос, соответствующий стоящему позади них «призраку». Кроме того, некоторые добровольцы, до спины которых устройство касалось без задержки, тоже начали слышать голоса. Но это происходило только в том случае, если в наушниках воспроизводилась запись их собственного голоса.

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