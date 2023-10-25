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Психологи нашли общее между голубями и искусственным интеллектом

iScience: голуби используют для решения задач те же принципы, что и ИИ

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Pixabay

Американские психологи из Университета штата Огайо обнаружили сходство между обычными голубями и моделями искусственного интеллекта (ИИ). Оказалось, что и птицы, и нейросети полагаются на схожие принципы для решения проблем. Исследование опубликовано в научном журнале iScience.

Предыдущие изыскания показали, что голуби научились справляться со сложными задачами, для которых бесполезен человеческий образ мышления со способностью к избирательному вниманию и следованию определенным шаблонам.

В ходе текущего исследования голубям показывали стимул, который мог представлять собой линии различной ширины и угла, а также концентрические и секционные кольца. Птицам нужно было клевать кнопку справа или слева, чтобы указать, к какой категории относится та или иная фигура. Если пернатые отвечали правильно, то получали пищевую гранулу.

В эксперименте было четыре разных задания с нарастающей сложностью. Результаты показали, что методом проб и ошибок голуби улучшили свою способность делать правильный выбор в одном из самых простых экспериментов примерно с 55% до 95% случаев. Даже в более сложном сценарии их правильные ответы улучшились с 55% до 68%.

«Мы нашли действительно убедительные доказательства того, что механизмы, управляющие обучением голубей, удивительно похожи на те же принципы, которые лежат в основе современных методов машинного обучения и искусственного интеллекта. Наши результаты показывают, что природа, возможно, нашла способ сделать голубя невероятно эффективным учеником, у которого нет способности к обобщению или экстраполяции, как это делают люди», — отметил ведущий автор научной работы Брэндон Тернер.

Ранее биологи выяснили, что зимородки способны нырять в воду без вреда для своего мозга благодаря генетическим мутациям.

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