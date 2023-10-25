Российские ученые нашли способ превращать энергию ударов космического мусора в тепло

Ученые Московского государственного университета (МГУ) предложили новую концепцию защиты космических кораблей и спутников от столкновения обломками, которые движутся в околоземном пространстве с высокой скоростью. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Столкновения с высокоскоростными фрагментами космического мусора несут серьезную опасность для космических аппаратов. Необходимая толщина стальных защитных экранов оказывается столь большой, что их вес превосходит все допустимые пределы для применения на орбите.

Идея защиты исследователей МГУ состоит в создании экранов для космомусора из диссипативно-релаксационного материала. Они представляют собой сотовую конструкцию из большого числа контейнеров, наполненных газожидкостной смесью.

При ударе в такой экран кинетическая энергия будет накапливаться и трансформироваться в тепловую. Эффективность данной концепции подтвердилась в ходе вычислительного моделирования.

«В рамках проекта проводится вычислительное предсказательное моделирование поведения сотового экрана с тонкостенными ячейками, заполненными жидкостью. Использование такой защиты позволяет увеличить площадь высокоэнергетического воздействия за счет включения боковых и лицевых стенок контейнера в силу свойств газа передавать давление во всех направлениях и переводить энергию удара в тепловую энергию и энергию разрушения сотового контейнера. Чем больше энергии будет поглощено сотовым защитным экраном, тем меньше ее будет передано защищаемому объекту», — уточнил «Газете.Ru» принцип работы системы заведующий лабораторией волновых процессов механико-математического факультета МГУ, заслуженный профессор МГУ Николай Смирнов.

В перспективе разработка поможет уменьшить вес защиты новых орбитальных станций и уменьшить затраты по доставке в околоземное космическое пространство элементов конструкций защитных экранов.

Ранее российские ученые создали прочную прозрачную защиту для солнечных батарей спутников.