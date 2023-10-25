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Названа неожиданная польза красного винограда

Nutrients: красный виноград защищает от диабета и болезней сердца

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Ученые из университета короля Фейсала в Саудовской Аравии обнаружили, что красный виноград защищает от диабета, болезней сердца и преждевременного старения. Кроме того, эти ягоды обладают противоопухолевым и противовоспалительным действием благодаря содержащимся в них полифенолам. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Полифенолы — это соединения, придающие окраску цветам и плодам растений. Полифенолы проявляют многообразие биологических свойств, среди которых противовоспалительные, антибактериальные, противогрибковые и противовирусные. В своем исследовании ученые сосредоточились на ресвератроле — соединению которое синтезируется в качестве защитной реакции, повышая устойчивость растений к различным стрессовым ситуациям.

Клиническое исследование показало, что 250 мг ресвератрола в день в течение трех месяцев снижает уровень гликированного гемоглобина и систолическое кровяное давление у пациентов с сахарным диабетом второго типа.

Кроме того, это соединение может уменьшить гипертрофию сердечной мышцы (увеличение толщины сердечной стенки, развивающееся в условиях хронической перегрузки сердца) и улучшить кровообращение.

Также полифенолы оказывают антиоксидантное действие. Они ингибируют окислительные процессы в организме, позволяя клеткам и тканям дольше оставаться жизнеспособными. Такой эффект связан с защитой от преждевременного старения.

Авторы исследования отметили, что их работа может поспособствовать разработке новых препаратов с ресвератролом в качестве действующего вещества. Эти лекарства потенциально эффективны в борьбе с ожирением, диабетом и гипертонией.

Ранее ученые обнаружили, что виноград полезен для здоровья глаз пожилых людей.

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