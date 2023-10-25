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Обнаружен оптимальный способ лечения самых часто встречающихся опухолей мозга у детей

В Питере создали эффективный способ лечения распространенных опухолей мозга детей

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Ученые из Санкт-Петербургского НЦМУ «Центр персонализированной медицины» доказали эффективность нового режима химиотерапии при лечении эмбриональных опухолей центральной нервной системы у детей, в число которых входит медуллобластома. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки РФ.

Медуллобластома — это часто встречающаяся и крайне злокачественная опухоль центральной нервной системы у детей. Химиотерапия обычно хорошо помогает в лечении опухоли, однако у 20-30 % пациентов развиваются рецидивы заболевания. Кроме того, такая терапия — высокотоксична, поэтому врачи не могут применять интенсивные схемы лечения.

Новый режим представляет собой назначение низких доз лекарства без интервальных перерывов в терапии. Его называют метрономным.

Считается, что такой подход не только позволяет уменьшить токсичность лечения, но и блокирует опухолевый рост. Дополнительным эффектом режима принято рассматривать и способность вызывать противоопухолевый иммунный ответ.

Ученые доказали эффективность терапии при помощи экспериментов на выращенной в лаборатории клеточной культуре медуллобластомы. Специалисты использовали малые дозы двух противоопухолевых агентов, которые повышают эффективность друг друга.

У нового режима нет возрастных ограничений, он вызывает меньшее число осложнений по сравнению с базовым методом, а также его можно применять в амбулаторных условиях. Это свидетельствует о перспективах применения таких режимов лечения при рецидивирующих и не поддающихся лечению формах заболевания.

Ранее ученые выяснили, что опасный для человека заразный рак моллюсков проник в Европу.

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