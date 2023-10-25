Открытие биологов позволит уничтожать метастазы рака легкого в мозге

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что клетки злокачественной опухоли легких при метастазировании в головной мозг выделяют особые вещества, которые заставляют клетки мозга способствовать выживанию рака. Исследование опубликовано в журнале Nature Cell Biology.

Мелкоклеточный рак легких составляет от 10% до 15% всех случаев рака легких и склонен к метастазированию в мозг: около 15–20% людей уже имеют раковые клетки в мозгу, когда у них обнаруживают рак легких. Из-за этого иногда врачи рекомендуют лучевую терапию мозга пациентам еще до обнаружения метастазов.

В новом исследовании ученые разработали способ введения клеток мелкоклеточного рака легких, выращенных в лаборатории, в мозг мышей. При этом особые клетки мозга астроциты скапливались в опухоли и начинали производить белки, имеющие решающее значение для развития мозга, включая факторы, стимулирующие рост нервов. Оказалось, что астроциты «считали» опухолевые клетки нормальными молодыми нейронами, которым нужна защита.

«Мелкоклеточный рак легких известен своей способностью метастазировать в мозг и развиваться в среде, которая обычно не способствует росту опухоли. Наше исследование показывает, что эти раковые клетки перепрограммируют микроокружение мозга, привлекая астроциты для своей защиты», — объяснили авторы.

Блокировка химического сигнала, который отвечает за выживание клеток рака легкого, может быть одним из способов замедлить или остановить рост метастазов в мозге при мелкоклеточном раке легких, считают ученые.

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