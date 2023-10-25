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Названа неожиданная причина лишнего веса у детей

Science Direct: дети употребляют излишнее количество пищи от скуки

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Markus Scholz/Global Look Press

Ученые из Ливерпульского университета в Англии назвали причину лишнего веса у детей. Дело в том, что дети употребляют излишнее количество пищи, когда им скучно. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

В исследовании приняли участие 119 семей с детьми в возрасте от четырех до пяти лет. Родителям было предложено описать характер своих детей и их пищевые привычки. Затем все испытуемые прошли эксперимент: детям и родителям нужно было воссоздать привычную обстановку для приема пищи и утолить голод. Продукты были предоставлены организаторами исследования.

Анализ процесса показал, что дети, которым было скучно, съедали на 36 калорий больше. Исследователи подчеркнули, что скука является распространенной эмоцией у детей. Это значит, что, вероятнее всего, дети будут переедать во время каждого приема пищи. Накопительный эффект регулярного употребления излишних калорий рано или поздно будет заметен в виде жировых отложений.

Исследователи подчеркнули, что родителям не нужно пытаться развлекать детей все время, чтобы они не заскучали. Вместо этого отцы и матери должны научить детей самостоятельно находить интересные занятия, не связанные с употреблением еды.

Ранее были перечислены продукты, которые нежелательно употреблять детям.

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