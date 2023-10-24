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Прием препаратов для повышения потенции снижает риск возникновения болезни Альцгеймера

Daily Mail: препараты для потенции снижают риск болезни Альцгеймера на 62%

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Shutterstock

Исследование, проведенное учеными из медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке, показало взаимосвязь между приемом таблеток для повышения потенции и снижением риска болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследовании приняли участие более 27 тысяч человек старше 65 лет. Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и принимаемых ими препаратов. Затем частники прошли тесты на оценку уровня когнитивных способностей — навыков восприятия, усвоения и переработки информации.

Мужчины, которые принимали Виагру, справились с тестами лучше тех, кто не принимал препараты для потенции. Ученые подсчитали, что такие таблетки снижают риск возникновения болезни Альцгеймера на 62% у мужчин. Кроме того, Виагра оказывала положительное влияние и на когнитивные способности женщин. Вероятность появления заболевания у участниц, принимавших препарат, была на 47% ниже.

Ученые предполагают, что действующее вещество Виагры и других препаратов для потенции блокирует фермент, способствующий образованию амилоидных бляшек в коре головного мозга. Такие скопления белка считаются основной причиной болезни Альцгеймера.

Ранее ученые создали антитело для защиты от деменции, имитирующее действие редкой мутации.

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