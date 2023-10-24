Ученые нашли способ замедления развития цирроза печени

Ученые Сеченовского Университета установили, что кишечная микробиота может помочь предотвратить или замедлить развитие цирроза печени. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Авторы выяснили, что у пациентов с циррозом печени алкогольной и неалкогольной этиологией кишечная микробиота имеет различные функциональные свойства и по-разному взаимодействует с организмом человека.

«Данное исследование доказывает, что кишечная микробиота активно вовлечена в развитие цирроза печени у лиц, злоупотребляющих алкоголем и имеющих избыточную массу тела, причем эти взаимодействия микроорганизмов и макроорганизма уникальны для каждого причинного фактора. Вполне возможно, что, воздействуя на кишечную микробиоту удастся предотвратить или замедлить развитие цирроза у таких больных», – рассказал «Газете.Ru», заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовского Университета Минздрава РФ академик Владимир Ивашкин.

Это открытие высокой социальной важности, в ближайшем будущем оно позволит определить профилактические точки воздействия на сообщество кишечных бактерий для увеличения продолжительности жизни пациентов с хроническими болезнями печени.

В планах – представить результаты работы на международной конференции, а также выработать практические клинические рекомендации. Но данному шагу будут предшествовать более масштабные исследования по сбору большего объема статистических данных.

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