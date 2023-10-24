Ученые установили связь между эмпатией и риском воспаления

Американские ученые из Денверского университета в штате Колорадо изучили связь между эмпатией и физиологическими процессами в организме человека. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychology.

Эмпатия определяется как способность понимать и разделять чувства других. Предыдущие изыскания показали, что сопереживающие люди склонны к альтруистическим поступкам, меньше страдают от одиночества и наслаждаются более качественными отношениями.

Однако у этого полезного свойства характера нашлась обратная сторона.

«В обществе мы склонны высоко ценить эмпатию как личностную черту. Но несколько предыдущих исследований показали, что у людей с высоким уровнем эмпатии оказалось повышено количество маркеров хронического воспаления, что позволяет предположить, что на биологическом уровне эмпатия расходует ресурсы организма», — отметил автор исследования Эрик Манчак.

Ученые проанализировали данные исследования здоровья населения в США в 1994-1995 годах и затем сравнили их с результатами осмотров, проведенных через восемь лет, когда участникам было от 32 до 40 лет.

Специалисты изучили три основных фактора: аффективную эмпатию (насколько люди воспринимают чувства и эмоции других), депрессивные симптомы и уровень C-реактивного белка, служащий маркером воспаления в организме.

Оказалось, что у людей с высокой эмпатией при отсутствии выраженных депрессивных симптомов повышено содержание C-реактивного белка в крови. Это означает, что склонность сопереживать, по всей видимости, способствует усилению воспаления.

Высокий уровень C-реактивного белка связан с болезнями сердца, кишечника и инсультами. Индивидуальные различия в содержании данного маркера могут стать более выраженными с возрастом, отметили исследователи.

Ранее ученые разработали методику обучения эмпатии.