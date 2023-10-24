Сидячий образ жизни повышает риск появления опасного заболевания

Ученые из Университета Гонконга обнаружили связь между сидячим образом жизни и повышенным риском развития ишемической болезни сердца. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Ишемическая болезнь сердца — это заболевание, связанное с уменьшением или полной остановкой кровоснабжения мышечной ткани сердца. Оно возникает из-за сужения просвета артерий сердца при появлении в них атеросклеротических бляшек. Характерные симптомы этого заболевания — одышка и боль в груди.

В исследовании приняли участие 77 500 британцев и британок. Исследователи проанализировали данные о состоянии здоровья испытуемых и зафиксировали информацию об уровне их подвижности в повседневной жизни. Затем ученые оценили генетический риск развития ишемии у каждого участника с помощью методики полигенного индекса. Такой способ отражает предполагаемую генетическую предрасположенность индивида к наследованию определенного признака.

Результаты показали, что сидячий образ жизни связан с повышенным риском ишемической болезни сердца независимо от генетической предрасположенности.

Кроме того, замена одного часа пассивности эквивалентным количеством времени физической активности от умеренной до интенсивной понижает риск возникновения этого заболевания примерно на 9%. Также выяснилось, что физическая активность защищает лиц с генетической предрасположенностью к ишемии лучше, чем здоровых людей.

Авторы исследования надеются, что результаты помогут Всемирной организации здравоохранения сформировать новые нормы физической активности для людей с заболеваниями сердца.

Ранее были названы признаки ишемической болезни сердца.