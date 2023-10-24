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Российский врач назвал три незаметных симптома онкологии

Онколог Карасев назвал слабость, больное горло и температуру симптомами рака

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Российский хирург-онколог, кандидат медицинских наук Иван Карасев в интервью «Российской газете» назвал три ранних симптома онкологии, которым люди обычно не придают значения.

По оценке медика, проявление роста недоброкачественной опухоли можно перепутать с простудой. Особенно, если ощущается постоянная нехватка сил или слабость.

«Второй признак — температура 37 и выше, которая держится неадекватно долгое время», — отметил он.

Третьим незаметным симптомом онкологии хирург назвал больное горло.

Согласно информации Карасева, прием медикаментов, которые как правило помогают при простуде, не работает должным образом. Кроме того, незаживающие раны, частые головные боли и необычные выделения при мочеиспускании и дефекации тоже могут служить тревожным сигналом организма.

Врач посоветовал для профилактики рака отказаться от курения и регулярного употребления алкоголя, заниматься спортом и соблюдать полноценную диету.

Ранее врач рассказал, какой признак поможет распознать сгущение крови.

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