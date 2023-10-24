NASA создало сопло для полетов в дальний космос

В рамках проекта RAMFIRE NASA разработало и протестировало сопло ракетного двигателя, изготовленное с использованием 3D-печати из алюминия. Как сообщается в пресс-релизе космического агентства, данное сопло имеет меньший вес по сравнению с обычными соплами и обеспечивает возможность полетов в дальний космос с увеличенной полезной нагрузкой.

Инженеры из Центра космических полетов имени Маршалла NASA в Хантсвилле (штат Алабама) сотрудничали с компанией Elementum 3D в Эри (штат Колорадо), чтобы создать тип алюминиевого сплава A6061-RAM2 для 3D-печати. Этот сплав обладает достаточной термостойкостью для использования в ракетных двигателях.

Алюминий, по сравнению с другими металлами, обладает меньшей плотностью и позволяет создавать легкие и прочные компоненты. Однако из-за его низкой устойчивости к экстремальным температурам и склонности к растрескиванию во время сварки, этот металл ранее не использовался для аддитивного производства деталей ракетных двигателей.

Сопло, созданное в рамках проекта RAMFIRE, изготовлено как единое целое с помощью технологии LP-DED: слои из металлического порошка с последующим плавлением лазерами. Чтобы предотвратить плавление сопла, конструкция имеет небольшие внутренние каналы, обеспечивающие достаточное охлаждение.

Проведенные испытания с использованием жидкого кислорода и водорода показали, что сопло успешно выдерживает 22 запуска при давлении около 5,6 мегапаскаля и способно работать почти десять минут. Это позволяет соплу выдерживать термические, структурные нагрузки и нагрузки давления, необходимые для работы двигателя лунного посадочного модуля.

Также специалисты Гавайского Тихоокеанского университета (HPU) в США разработали перспективный метод защиты участников будущих миссий по высадке на Луну от пыли на поверхности спутника. NASA изучает проблему лунной пыли на протяжении десятилетий и до сих пор не нашла надежного решения. Представители агентства говорят, что борьбы с пылью остается одной из шести главных проблем, которые необходимо решить для долгосрочного обитания человека на Луне.

Ранее «Роскосмос» назвал причину крушения станции «Луна-25».