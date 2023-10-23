Названа ягода, снижающая риск болезни Альцгеймера

Исследователи из медицинского центра Университета Цинциннати обнаружили, что ежедневное употребление клубники повышает когнитивные способности, снижая риск развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие пять мужчин и 25 женщин от 50 до 65 лет с умеренными нарушениями когнитивных способностей. Когнитивные функции (способность понимать, изучать и перерабатывать внешнюю информацию) ухудшаются вследствие такого заболевания, как деменция. Самой распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера.

Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и взяли у них образцы крови. Затем участников разделили на две группы. Первая группа на завтрак употребляла клубнику в высушенной порошкообразной форме, а вторая — плацебо с таким же вкусом и запахом.

По истечении 12 недель участники прошли тесты на когнитивные способности. Испытуемые, употреблявшие клубнику, показали лучшие результаты, чем участники группы плацебо. Кроме того, клубника улучшила психическое здоровье испытуемых из первой группы — добровольцы отметили снижение симптомов депрессии.

Исследователи отметили, что улучшение когнитивных способностей могло произойти из-за того, что клубника богата полифенолами. Это группа биоактивных соединений, которые являются природными антиоксидантами. Чтобы выяснить, как именно эти вещества снижают риск развития деменции, нужны дополнительные исследования.

Ранее была обнаружена грибковая инфекция, вызывающая в мозге изменения как при болезни Альцгеймера.