Врач перечислил опасности прослушивания музыки в наушниках

Длительное и регулярное прослушивание музыки в наушниках может привести к нарушениям слуха. Кроме того, их использование может спровоцировать образование серных пробок и занесение инфекций. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе медицинской компании «Инвитро».

Терапевт Иван Ромасов объяснил, что, согласно исследованию, которое проводилось в рамках американской программы NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey), наушники действительно могут испортить слух. В нем ученые использовали два метода проверки этих данных: опрос и аудиометрию. В исследовании участвовали 3583 человека в возрасте от 20 до 69 лет, которые постоянно пользовались наушниками.

Результаты показали, что у мужчин нарушения слуха встречались в два раза чаще, чем у женщин. Кроме того, чем старше человек, тем вероятнее у него ухудшится слух при использовании наушников.

«Необходимо не включать музыку громче 85 дБ — ежедневное звучание на таком уровне более 60-80 минут в будущем может привести к тугоухости. Согласно нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), при уровне громкости музыки в плеере 60% можно слушать ее не более 60 минут в день», — добавил терапевт.

Также врач посоветовал следить за чистотой наушников — устройства нужно регулярно очищать от грязи и пыли. Пренебрежение гигиеной может спровоцировать образование серных пробок в ушах и поспособствовать проникновению в организм инфекций.

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