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Академик Гинцбург перечислил достоинства назальных вакцин

Академик Гинцбург: назальные вакцины прерывают цепочку передачи вируса

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Павел Львов/РИА Новости

Назальная вакцина дает стерильный иммунитет, что позволяет ей прервать цепочку передачи патогена. Это принципиальный вопрос, который никогда в эпидемиологии решен не был, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Назальная вакцина дает принципиально новые возможности. Так как ее вводят в нос, она дает стерильный иммунитет. Это значит, что человек, который таким образом вакцинировался, не является дальнейшим переносчиком возбудителя. А тот, кто вакцинировался инъекционно, — является. То есть, он защищает себя, но из носоглотки он может выделять вирус и заражать других. Поэтому в эпидемиологическом плане именно назальная вакцина прерывает цепочку передачи», – объяснил ученый.

По словам Гинцбурга, сейчас подобные вакцины можно сделать только на основе аденовируса. Поэтому так важно, чтобы обновленный «Спутник V», в основе которого лежит XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), был выпущен также и в назальной форме. Сейчас идут клинические испытания нового варианта препарата, в гражданский оборот он войдет не раньше марта следующего года.

«Мы сейчас проводим клинические испытания обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5, и закончим их 10 декабря. Мы должны действовать согласно 61-му Федеральному закону. А это значит, что 11 декабря мы начнем нарабатывать серии, а потом их проверять, тем самым отодвигая срок ввода в гражданский оборот новой вакцины еще на 2,5 месяца. То есть, в гражданский оборот новый «Спутник» поступит в марте», – объяснил академик.

Подробнее о том, могла ли Россия избежать локдауна, и какими вакцинами от коронавируса сегодня может привиться россиянин — в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

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