Академик Гинцбург рассказал, когда в гражданский оборот войдет новый «Спутник V»

Сейчас идут клинические испытания нового варианта «Спутника V», в основе которого лежит XBB.1.5-вариант Омикрона («Кракен»). В гражданский оборот препарат поступит не раньше марта 2024 года, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Мы сейчас проводим клинические испытания обновленного «Спутника» на основе XBB.1.5 и закончим их 10 декабря. 10 декабря мы получаем регистрационное удостоверение, но это не значит, что 11-го мы сможем ввести вакцину в гражданский оборот. Мы должны действовать согласно 61-му Федеральному закону. А это значит, что 11-го декабря мы начнем нарабатывать серии, а потом их проверять, тем самым отодвигая срок ввода в гражданский оборот новой вакцины еще на 2,5 месяца. То есть в гражданский оборот новый «Спутник» поступит в марте», — объяснил Гинцбург.

Однако к марту 2024-го появится уже новый вариант COVID-19, поэтому есть вероятность, что эта вакцина будет не очень актуальна или совсем не актуальна.

«С моей точки зрения, это как раз тот урок пандемии, который мы должны четко усвоить и разработать на этот счет новые правила. Абсолютно точно мы не можем отставать на год от постоянно эволюционирующего вируса своими разработками», — отметил академик.

Подробнее о том, могла ли Москва избежать локдауна и какие уроки нужно вынести из пандемии, — в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

Ранее академик Гинцбург перечислил вакцины от COVID-19, доступные сейчас для россиян.