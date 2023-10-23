Академик Гинцбург перечислил вакцины от COVID-19, доступные сейчас для россиян

Сейчас начался период простуд, однако существующие на российском рынке вакцины от COVID-19 не обеспечивают надежной защиты от новых вариантов коронавируса, рассказал «Газете.Ru» академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Исходный «Спутник V» защищал нас с вами от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го где-то до июля 2022 года. Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность «Спутника V» упала в восемь раз. А когда появился «омикрон» 4, 5, эффективность упала уже раз в 20. А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», – рассказал Гинцбург.

По его словам, COVID-19 очень хорошо приспособляется, постоянно эволюционируя, меняя свою антигенную структуру. Поэтому важно создавать новые вакцины, которые были бы эффективны против новых вариантов.

«Вакцинироваться сейчас нечем, если не считать «Конвасэла» и новосибирской «ЭпиВакКороны». Регистрационные удостоверения у этих вакцин есть. О «КовиВаке» уже давно ничего не слышно», – рассказал Гинцбург.

«ЭпиВакКорона» давно не поставляется в российские клиники, но в некоторых клиниках Москвы пока можно привиться «Конвасэлом», — вакциной ФМБА, сделанной на основе N-белка коронавируса. Однако, по словам академика, возможность антител к N-белку защищать организм от COVID-19 пока не доказана.

«N-белок коронавируса сейчас хорошо изучен, о нем написано тысячи статей в мире, но ни в одной вы не найдете, что антитела, которые образуются на N-белок коронавируса, являются вирусонейтрализующими. Да, антитела образуются, но они никакого отношения к защите не имеют», – отметил специалист.

Подробнее о том, могла ли Россия избежать локдауна, и когда появится «Спутник V» от нового штамма — в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

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