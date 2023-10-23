Рыбья кожа может излечить травмы глаз других животных

Кожа рыбы тилапии богата коллагеном, и обилие этого структурного белка сделало рыбу популярным ресурсом в ветеринарии и медицине. Теперь исследователи изучили применение кожи этой рыбы при лечении ожогов и коррекции грыж живота, а также при лечении сердечных клапанов и реконструкции влагалища. Об этом пишет Scientific American.

Ветеринарный офтальмолог из штата Сеара на северо-востоке Бразилии Мирза Мело протестировала кожу тилапии для лечения распространенной проблемы: язв и перфораций роговицы, особенно у собак с короткими мордами. «У этих видов очень выпуклые глаза, — говорит она, — поэтому они часто получают травмы».

Такие повреждения роговицы обычно лечат путем хирургического помещения мембраны из конской плаценты (также источника коллагена, но с более низкой концентрацией, чем кожа тилапии) на пораженный участок, чтобы помочь ему восстановиться. Мело впервые заменила эту мембрану на кожу тилапии в 2019 году, когда она успешно прооперировала ши-тцу с серьезной перфорацией роговицы.

Бразильский институт ожогов и Федеральный университет Сеара, где базируется проект по применению кожи тилапии, первыми начали использовать кожу для лечения ожогов. Именно при их поддержке Мело начала тестировать мембрану, которую она назвала бесклеточным дермальным матриксом (ADM), сделанную из чистого коллагена, извлеченного из кожи рыбы.

Известно, что коллаген стимулирует рост клеток и «способствует образование различных тканей», — говорит Мело. По ее словам, запасы и качество коллагена тилапии остаются высокими на протяжении всей жизни рыбы, тогда как количество коллагена в плаценте лошади варьируется в зависимости от таких факторов, как возраст и вес животного.

Обработанный АДМ напоминает толстый лист бумаги. Ветеринары увлажняют его физиологическим раствором перед операцией, затем накладывают его на повреждение роговицы собаки и зашивают.

У более 400 собак, которых Мело вылечила таких образом, не обнаружились побочные эффекты после хирургического вмешательства.

Сейчас Мело хочет использовать эту технику на кошках и говорит, что уже начались дискуссии о том, как адаптировать ее для людей. Она также надеется перенести свои исследования на сетчатку глаза, которую особенно сложно лечить из-за ее чрезвычайно чувствительных специализированных нейронов.

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