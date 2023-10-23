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В России был создан новый способ переработки углекислоты

В России создали новый метод переработки углекислого газа

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Michael Dietrich/imageBROKER/Global Look Press

Учеными Тюменского государственного университета и Томского политехнический университета был создан метод одновременной утилизации углекислого газа и получения порошков оксидов металлов, сообщает журнал Ceramics International.

Созданный метод отличается высокой энергоэффективностью, а из получаемых порошков возможно производство качественной керамики для большого спектра задач.

По словам ученых, одной из главных причин современных экологических проблем являются неконтролируемые выбросы углекислоты и других климатически активных газов, которые приводят к парниковому эффекту. Поэтому был создан метод получения нано- и ультрадисперсных порошков оксидов металлов, использующий углекислый газ в качестве исходного газообразного реагента.

Из порошков оксида алюминия, полученных по новой технологии, возможно изготовление высококачественных керамических изделий. Керамика из порошков оксидов титана может использоваться как фотокатализатор для получения водорода, а из оксидов железа — в качестве высокомагнитного и радиопоглощающего материала.

Уникальность нового подхода заключается в том, что количество затрачиваемой для реализации процесса энергии позволяет переработать в три раза больше углекислоты, чем предполагает стандартная процедура разложения углекислого газа.

Эффективность использования энергии при конверсии углекислого газа составляет около 300%, в то время, как этот показатель у наилучших аналогов составляет не более 80%.

После образования в уникальном ускорителе электрической дуги формируется плазма, которая ускоряется и вовлекает в свое движение металлические частицы с поверхности электродов. Затем плазма попадает в рабочую камеру с углекислым газом и вступает с ним в реакцию, приводя к его разложению и окислению металлических частиц.

Ранее сообщалось, что мировые выбросы углекислого газа (CO2) в 2023 году обновят исторический рекорд, увеличившись на 0,5-1,5%.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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