Установлено, каких людей сложнее напугать

Исследователи из Виннипегского университета (Канада) установили, что люди с выраженной психопатией и садизмом имеют притупленные реакции испуга. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Реакция испуга — это естественная и непроизвольная физиологическая реакция на внезапный и неожиданный стимул, характеризующаяся быстрым, автоматическим и преувеличенным откликом. Обычно это физические реакции, такие как подергивания, прыжки, вскрики и другие. Такая реакция подготавливает организм к быстрому реагированию на потенциальные угрозы.

Предыдущие исследования показали, что люди с посттравматическим стрессовым расстройством проявляют повышенную реакцию испуга как в безопасных, так и в опасных ситуациях. Авторы текущей работы хотели изучить связь между реактивностью на испуг и группой личностных черт, известных как Темная тетрада. Темная тетрада включает в себя четыре негативные черты личности: нарциссизм, макиавеллизм, психопатию и садизм. Они делают людей склонными к манипулятивному и вредному поведению по отношению к другим.

В эксперименте приняли участие 150 студентов, которые прошли тестирование на оценку черт Темной триады. Затем ученые пытались их напугать: им дали рассмотреть фотографии из трех групп (положительные, нейтральные и отрицательные), и внезапно включали громкие звуки.

«Мы пришли к выводу, что люди с высоким уровнем садизма демонстрируют сниженный рефлекс испуга. Эти результаты дают дальнейшее представление о биологических маркерах черт Темной тетрады и их уникальных аспектах. Выводу имеют значение для областей, выходящих за рамки психологии, таких как бизнес и экономика, где эффективность управления и принятие финансовых решений могут зависеть от личности», — отметили авторы.

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