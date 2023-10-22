Найдено полезное свойство грудного молока для здоровья сосудов

Исследователи из Городского университета Гонконга установили, что пробиотики Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus из грудного молока человека могут снижать артериальное давление на 15-20% у людей с гипертонией, появившейся из-за чрезмерного потребления сахара. Результаты работы были представлены журналом mSystems.

Ученые провели ряд экспериментов на мышах с гипертонией из-за чрезмерного потребления сахара: к ним в пищу на 16 недель добавили перечисленные пробиотики и затем отслеживали состояние здоровья. Также ученые отслеживали состояние контрольной группы грызунов с гипертонией.

Результаты показали, что пробиотики значительно улучшали состояние мышей. По словам авторов, это связано с тем, то Bifidobacterium lactis и Lactobacillus rhamnosus повысили численность микроорганизмов родов Lawsonia и Pyrolobus, которые благотворно влияют на работу гладких мышц артерий и вен, а также снизили количество Alistipes и Alloprevotella, бактерий, которые способствуют повышению давления.

Ранее репродуктолог Колода назвала мифом известные способы зачатия мальчиков.