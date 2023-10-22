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Установлено, кто из Homo sapiens унаследовал больше генов неандертальцев

Science Advances: Homo sapiens из Азии унаследовали больше генов неандертальцев

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Shutterstock

Антропологи из Женевского университета изучили более 4000 древних геномов представителей Европы и Азии и установили, что Homo sapiens, жившие в Азии, унаследовали больше генов неандертальцев (4%), чем их сородичи из Европы (2%). Результаты исследования были представлены в журнале Science Advances.

Известно, что неандертальцы скрещивались с Homo sapiens. Ученые ожидали, что у европейцев будет больше генов неандертальцев, так как основные стоянки неандертальцев находились в Европе. Анализ показал, что 40 тыс. лет назад именно так и было, однако затем Homo истребили почти всех неандертальцев, после чего скрещивание с ними было невозможным.

В Восточной Азии ничего подобного не происходило: люди, пришедшие туда 10 тыс. лет назад, начали скрещиваться с Homo sapiens с большой долей ДНК неандертальцев, что пришли туда раньше. И разбавить их геном было некем. Однако ученые считают, что жители Восточной Азии могли скрещиваться с другими популяциями неандертальцев в пока неизвестных науке местах.

Ранее ученые нашли самое раннее изображение каменного инструмента раннего палеолита.

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