Стало известно, как люди старше 47 лет могут улучшить здоровье сосудов

Ученые из Университета Пизы выяснили, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию крови и снижает окислительный стресс у людей от 47 до 74 лет. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

В исследование были включены 36 бегунов на длинные дистанции в возрасте от 47 до 74 лет и такое же количество здоровых малоподвижных участников контрольной группы в возрасте от 46 до 77 лет. Все они имели примерно одинаковый индекс массы тела — показатель для оценки наличия избыточного веса. Также у участников не было сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показывают, что хотя микроциркуляция кожи была одинаковой в обеих группах в состоянии покоя, у активных участников она была значительно лучше в состоянии стресса. Кроме того, у активных участников была выше концентрация оксида азота NO в плазме. Ранее исследования показали, что это вещество способствует здоровью сосудов и снижению кровяного давления.

Антиоксидантная способность плазмы была значительно выше в активной группе, то есть их клетки были лучше защищены от окислительного стресса — повреждения активными формами кислорода. Анализ активности генов и биомаркеров крови подтвердил это.

Результаты доказывают, что регулярные физические упражнения могут предотвратить старение эндотелиальных клеток сосудов. Атеросклероз и эндотелиальная дисфункция являются наиболее значимыми проявлениями старения сосудов, которые повышают риск инсультов, инфарктов и других заболеваний.

Ранее была названа диета, снижающая риск деменции.