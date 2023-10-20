Метеорологи обнаружили опасные для климата изменения в стратосфере

Американские ученые из Университета штата Оклахома изучили влияние погодных бедствий на состав стратосферы — слоя атмосферы на высоте от 11 до 50 км над поверхностью Земли. Они пришли к выводу, что из-за гроз и штормов в средних слоях атмосферы растет концентрация водяного пара, что может негативно сказаться на климате. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Метеорологи рассмотрели последствия одной из гроз, случившейся летом 2022 года в штате Канзас. Буря продолжалась пять часов и сопровождалась появлением пяти смерчей, градом и сильным ветром.

Собранные с помощью самолетов с научным оборудованием данные показали, что во время шторма количество водяного пара в атмосфере превысило зафиксированные ранее уровни.

«Мы привыкли рассматривать последствия этих гроз с точки зрения опасной погоды на земле, но некоторые из наиболее разрушительных бурь также существенно влияют на климатическую систему, увеличивая содержание водяного пара в стратосфере», — отметил автор исследования Кэмерон Хомейер.

Растущая концентрация водяного пара в верхних слоях атмосферы способствует потеплению климата и ускоряет разрушение озонового слоя, предупредили ученые.

Ранее ученые обнаружили загрязнение стратосферы частицами металлов из-за запуска космических аппаратов.