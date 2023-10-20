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Астрономы открыли самый древний и далекий радиовсплеск в космосе

Science: мощный радиоимпульс возрастом в 8 млрд лет поможет взвесить Вселенную

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NASA

Австралийские астрономы из Университета Маккуори и Технологического университета Суинберна в Мельбурне открыли самый древний и далекий быстрый радиовсплеск из когда-либо зарегистрированных. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Быстрые радиовсплески представляют собой импульсы космической радиации, которые приходят из открытого космоса.

С помощью радиотелескопа ASKAP CSIRO ученые зафиксировали выброс излучения, случившийся около 8 млрд лет назад. Его сила была сравнима с объемом энергии, который наше Солнце излучает за 30 лет.

Астрономы установили, что рекордный радиовсплеск произошел в группе из двух или трех сливающихся галактик.

По словам исследователей, открытие поможет точнее оценить массу Вселенной, поскольку чем дальше от Земли расположен источник выброса, тем больше диффузного газа он обнаруживает между галактиками.

«Мы думаем, что недостающая материя скрывается в пространстве между галактиками, но она может быть настолько горячей и рассеянной, что ее невозможно найти обычными методами. Быстрые радиовсплески улавливают этот ионизированный материал. Даже в почти совершенно пустом космосе они могут «видеть» все электроны, и это позволяет нам измерить, сколько вещества находится между галактиками», — объяснил один из авторов исследования, доцент Райан Шеннон.

Ранее астрофизики назвали одну из возможных причин происхождения быстрых радиовсплесков.

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