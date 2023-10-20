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Стало известно, какой сон повышает риск депрессии в 2,5 раза

UCL: сон менее пяти часов в сутки повышает риск депрессии в 2,5 раза

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Ученые из Университетского колледжа Лондона (UCL) выяснили, что у людей, которые спят менее пяти часов в сутки, может быть в 2,5 раза повышен риск развития депрессии по сравнению с теми, кто спит пять-восемь часов. Исследование опубликовано в журнале Translational Psychiatry.

Авторы работы использовали генетические данные и данные о состоянии здоровья 7146 участников исследования ELSA, проведенного в Англии. Средний возраст участников составил 65 лет. Было обнаружено, что люди, которые спят пять часов в сутки или меньше, в 2,5 раза чаще страдают от депрессии. Ученые сделали поправку на образование, благосостояние, статус курения, физическую активность и хронические заболевания.

Затем использование генетических данных позволило ученым исключить влияние среды (например, социальных и финансовых факторов) на результаты. Так, ученые обнаружили, что люди с мутациями, связанными с предрасположенностью к короткому сну (менее пяти часов в сутки) с большей вероятностью сообщали о симптомах депрессии. Это указывает на наличие причинно-следственной связи между депрессией и коротким сном.

При этом генетическая предрасположенность к депрессии не повышала вероятность 5-часового сна. Это означает, что сокращение длительности сна вызывало депрессию, а не было ее симптомом.

Ранее были названы привычки для профилактики депрессии.

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