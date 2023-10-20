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Ревматолог перечислила группы россиян, подверженных риску возникновения остеопороза

Врач Лесняк назвала три категории людей, подверженных рискам развития остеопороза

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Остеопороз — заболевание, при котором кости как бы тают, их вес уменьшается, они теряют свою прочность. Высокому риску развития остеопороза подвержены несколько групп россиян: женщины старше 50 лет, беременные и пожилые с некоторыми заболеваниями, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

«Самая большая группа людей с остеопорозом — это женщины старше 50 лет. У них развивается постменопаузальный остеопороз из-за уменьшения выработки женских половых гормонов, эстрогенов. У молодой женщины природа бережет костную ткань, потому что кальций будет необходим во время беременности. И вот, после 50 лет, когда после менопаузы у женщины становится мало эстрогенов, тогда и начинаются изменения в костной ткани. Но если во время менопаузы женщина начала гормональную заместительную терапию женскими половыми гормонами, тогда я за ее кости спокойна», – объяснила Лесняк.

Однако иногда остеопороз может возникнуть и у молодых женщин на фоне беременности и кормления грудью.

«Но тогда мы говорим о том, что у женщины изначально, еще до беременности скорее всего был недостаток минералов в организме», — подчеркнула специалист.

Также высоким рискам развития остеопороза подвержены люди с различными заболеваниями, которые негативно влияют на состояние костей.

«Например, это может быть тиреотоксикоз — повышенная функция щитовидной железы или гиперпаратиреоз — паращитовидной железы. Это многие ревматические заболевания, болезни крови, почек, легких. Например, остеопороз провоцирует хроническая обструктивная болезнь легких, которая у курильщиков развивается. Перечень огромный», — заключила ревматолог.

Подробнее о том, какие виды остеопороза существуют, какие лекарства повышают риски развития заболевания, как его сегодня лечат в России и диагностируют – в интервью Лесняк «Газете.Ru».

Ранее способ ученые нашли предотвратить больше переломов у пожилых.

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