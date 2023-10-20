Назван доступный способ рассчитать риск развития остеопороза дома

Риски развития остеопороза – болезни, при которой кости становятся очень хрупкими – можно рассчитать самостоятельно при помощи онлайн-калькулятора FRAX, рассказала «Газете.Ru» президент Российской Ассоциации по остеопорозу, профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, ревматолог Ольга Лесняк.

«Это такая табличка с 12 графами, куда нужно вбить данные о возрасте, весе, росте, а также о предшествующих переломах, наличии ревматоидного артрита и других факторов. 12-й вопрос – результаты денситометрии, но получить результат можно и без нее, ответив на 11 вопросов», – рассказала специалист.

В конце опроса пользователь узнает, какой риск переломов у него есть в ближайшие 10 лет. Калькулятор рассчитан на людей старше 50 лет, до этого возраста рассчитывать риски, по словам Лесняк, смысла нет.

Подробнее о том, какие виды остеопороза существуют, какие факторы повышают риски развития заболевания, как его сегодня лечат в России и диагностируют – в интервью Лесняк «Газете.Ru».

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