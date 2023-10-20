Названы народы мира с генетической непереносимостью грибов

Ученые медико-генетического центра Genotek установили, что наиболее часто непереносимость трегалозы (грибного сахара) встречается у корейцев (58%), монголов (50%), казахов (36%) и якутов (28%). Также довольно часто мутация встречается у башкир (17%), ашкеназских евреев, чеченцев и карачаевцев (по 14%). Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

Наиболее редко мутация встречается у горских евреев (2,5%), армян (3%), украинцев (3,5%), русских(3,8%) и белорусов (4,6%).

Трегалоза — это «грибной сахар», который содержится в грибах, водорослях, насекомых, некоторых растениях, а также в различных кондитерских изделиях и полуфабрикатах, содержащих трегалозу как заменитель сахара, загуститель или стабилизатор.

Активность фермента трегалазы, который расщепляет трегалозу, зависит от гена TREH. Если у человека есть в нем мутация, то организм выделяет в три раза меньшее количество трегалазы, чем нужно. Это приводит к расстройству пищеварения (боль, вздутие живота, диарея) при употреблении грибов и других продуктов, содержащих трегалозу.

«Как и непереносимость лактозы — это важная информация для россиян, которая помогает правильно выстроить свой рацион и предотвратить ошибки в своем пищевом поведении, тем более, что грибы входят в состав большинства национальных кухонь народов России» — рассказал «Газете.Ru» директор по продукту Медико-генетического центра Genotek Александр Ракитько.

Если человек попадает в группу, у которой высокий риск наличия генетической мутации, то ему следует снизить количество «грибного сахара» в рационе.

Ранее биологи разработали новое устройство для лечения сахарного диабета.