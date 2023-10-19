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Ученые выяснили, как диета влияет на здоровье кожи

MDPI: бобовые, овощи, орехи и рыба могут облегчить течение акне

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Shutterstock

Ученые из Мюнхенского университета в составе научного коллектива объяснили, что бобовые, овощи, орехи, оливковое масло и рыба могут облегчить течение таких заболеваний, как акне и розацеа. Результаты исследования опубликованы в Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI).

Розацеа — то хроническое заболевание кожи, основным признаком которого является появление очагов покраснения на лице. Акне же возникает, когда клетки кожи и кожное сало забивают волосяной фолликул.

В исследовании приняли участие 296 человек с различными типами акне, розацеа и без каких-либо проблем с кожей. Ученые оценили степень тяжести заболеваний, зафиксировали рост и вес участников, оценили их пищевые привычки. Также у всех испытуемых взяли образцы крови для оценки уровней глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина и других составляющих.

Анализ пищевых привычек показал, что люди с акне и розацеа ели значительно меньше овощей, фруктов, макаронных изделий, соевых продуктов и вареного картофеля, чем испытуемые, которые не страдали этим заболеванием. В рационе здоровых людей, напротив, не было так много меда, мяса, жареного картофеля и бургеров.

Кроме того, употребление большого количества молочных продуктов было связано с высокой вероятностью появления акне в области груди.

Исследователи подытожили, что сокращение в рационе доли сыра, алкоголя и мяса одновременно с увеличением употребления овощей, орехов, бобовых, оливкового масла и жирной рыбы может улучшить состояние кожи как при розацеа, так и при акне. Результаты исследования могут поспособствовать разработке новых подходов к питанию для людей с этими заболеваниями.

Ранее ученые выяснили, как предотвратить развитие акне.

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