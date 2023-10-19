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Ученые рассказали, почему старение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Aging: повреждения ДНК при старении способствуют заболеваниям сердца и сосудов

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Shutterstock

Ученые из Университета Юты (США) в составе научного коллектива объяснили, что повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний в пожилом возрасте связан с повреждениями ДНК. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging.

Исследователи оценили степень повреждений ДНК (изменений его химической структуры) в микрососудистых эндотелиальных клетках легких людей и мышей. Эндотелий — это слой клеток, выстилающий кровеносные сосуды изнутри. Оказалось, что и у грызунов, и у людей повреждения накапливаются по мере старения.

Со временем такие химические изменения делают сосуды менее эластичными, что приводит к артериальной ригидности. Происходит утрата функций, необходимых для адекватного транспорта крови по сосудам. Таким образом повреждения ДНК способствуют артериальной дисфункции, которая провоцирует появление сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония, инсульт, варикоз.

Ученые также отметили, что артериальные клетки в организме человека стареют одними из первых. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы глубже раскрыть роль повреждений ДНК в развитии заболеваний сердца и сосудов.

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