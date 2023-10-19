Названы привычки, помогающие избежать депрессии

Ученые из из Кембриджского университета (Британия) и Университета Фудань (Китай) назвали привычки, снижающие риск развития депрессии. В их числе умеренное употребление алкоголя, здоровый сон и питание, физическая и социальная активность, отсутствие никотиновой зависимости и умеренно-подвижный образ жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 20-й взрослый человек страдает депрессией. Это психическое расстройство, проявляющееся устойчивым снижением настроения, двигательной заторможенностью и нарушением мышления.

Проанализировав данные почти 290 тысяч человек, взятые из британского хранилища биологических образцов, ученые выделили 13 тысяч участников с депрессией. За всеми испытуемыми исследователи наблюдали в течение девяти лет. Ученые стремились определить разницу в привычках и образе жизни людей с депрессией и без нее.

Оказалось, что здоровый сон в достаточном количестве снижает риск развития депрессии на 22%. Общение и активная социальная жизнь — на 18%, умеренное употребление алкоголя — на 11%, здоровое питание — на 6%, регулярная физическая активность — на 14%, отказ от курения — на 20% и умеренно-подвижный образ жизни — на 13%.

Также ученые выяснили, что совокупность этих привычек оказывает положительное влияние на жизнь людей, генетически предрасположенных к депрессии.

Авторы исследования добавили, что при упоминании ЗОЖ люди чаще всего задумываются о его преимуществах для физического здоровья. Однако для профилактики тревоги, депрессии и стресса и сохранения устойчивости психики здоровые привычки не менее важны.

Ранее была обнаружена связь между тревогой и физической активностью.