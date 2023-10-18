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Врачи нашли связь между энергичной ходьбой и снижением риска развития рака и деменции

ScienceDirect: быстрая ходьба снижает риск развития рака и деменции

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Ученые из Лестерского университета обнаружили, что быстрая ходьба снижает риск развития онкологических заболеваний и слабоумия. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

В исследовании приняли участие 391 652 человека, данные которых были взяты из британского хранилища биологических образцов. Исследователи наблюдали за испытуемыми 12 с половиной лет. В течение этого периода по разным причинам ушли из жизни 22 413 участников. Ученые стремились выяснить, есть ли связь между регулярной энергичной ходьбой и снижением риска развития и летальности рака.

Оказалось, что у женщин, которые на постоянной основе быстро передвигались пешком, вероятность летального исхода от рака была на 26% ниже. Для мужчин ходьба снижала риск на 29%.

Такая активность эффективно защищает организм и от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, результаты показали, что быстрая ходьба способна уменьшить вероятность развития слабоумия (деменции) на 71% для обоих полов.

Один из авторов исследования, доктор Джонатан Голдни, предположил, что быстрый темп ходьбы может повысить работоспособность кардиореспираторной системы. Это способность организма усваивать кислород и доставлять его к мышцам и органам.

Уточняется, что под быстрой ходьбой подразумевается передвижение со скоростью около 6,4 км в час.

Ранее выяснилось, что изменение в походке может быть признаком болезни Альцгеймера.

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