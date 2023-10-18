Выяснилось, что водоросли были обычным продуктом в Европе на протяжении тысячелетий

Морские водоросли были обычным продуктом питания в Европе на протяжении тысячелетий, выяснили исследователи. Они нашли характерные признаки этого продукта на зубах человеческих останков от Испании до Литвы. Люди с таким рационом жили на этой территории в период с 6400 г. до н.э. по 12 век н.э. Об этом говорится в статье в журнале Nature Communications.

Сейчас водоросли можно считать необычным ингредиентом западной кухни, появляющимся в изысканных кулинарных книгах. Но оказывается, что морские водоросли были обычным продуктом питания жителей Европы на протяжении тысячелетий.

Это открытие стало неожиданностью, поскольку традиционно считалось, что развитие земледелия в период неолита привело к истощению водных ресурсов. В 18 веке морские водоросли считались пищей голодающего.

Ученые на археологических раскопках и раньше находили следы морских водорослей, было неясно, для чего они использовались, и предполагалось, что они служили топливом и удобрениями. Но в новой работе приводятся доказательства того, что морские водоросли употребляли в пищу во многих местах по всей Европе.

«Эти биомаркеры найдены в зубном камне», — указал один из авторов работы.

Исследователи проанализировали образцы зубного камня из останков 74 человек из 28 археологических памятников по всей Европе, от южной Испании до северной Шотландии, датируемых примерно 6400 г. до н.э. до 12 века.

В общей сложности в 37 образцах содержались биомаркеры, которые указывают на потребление таких продуктов, как морские водоросли и рдесты. Один образец указывал на употребление морской капусты.

В некоторых случаях команде удалось даже определить цвет съеденных водорослей: например, похоже, что красные водоросли ели в период среднего и позднего неолита (3200–2800 гг. до н.э.) в Исбистере (Оркнейские острова).

Ученые пришли к выводу, что, хотя сегодня в Европе такие продукты едят редко, до относительно недавнего времени они были привычной частью рациона.

Ранее в водорослях найдены вещества, которые помогают бороться с коронавирусом.