Ученые придумали способ помочь людям, накапливающим в доме ненужные вещи

Ученые из Стэнфордского медицинского университета нашли способ помочь людям, страдающим патологическим накопительством вещей. Отказ от ненужных предметов в виртуальной реальности смотивировал пациентов навести порядок в домах. Результаты исследования были опубликованы в PubMed.

Патологическое накопительство (синдром Плюшкина, диспозофобия и др.) — вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании неиспользуемых вещей, чаще всего предметов интерьера и одежды. Расстройство характеризуется стойким нежеланием выбрасывать имущество или расставаться с ним. Вещи загромождают дом вплоть до того, что использовать жилые помещения по назначению становится довольно затруднительно.

В ходе исследования ученые попросили девять участников старше 55 лет с диагностированным патологическим накопительством сделать фотографии и видеозаписи самых захламленных комнат в их домах. С помощью VR-технологий фотографии и видео были преобразованы в виртуальные 3D-пространства. Участники передвигались по своим комнатам и перемещали вещи с помощью VR-гарнитур и портативных контроллеров. Также все испытуемые прошли несколько сеансов групповой психотерапии.

У семи из девяти участников симптомы накопительства снизились на 25%. Восемь из девяти выбросили часть ненужных вещей и попытались навести порядок в домах. Кроме того, большая часть испытуемых отметила, что избавление от мусора в виртуальной реальности помогло им расстаться с имуществом в реальной жизни.

Авторы исследования добавили, что усовершенствованная виртуальная реальность, в которой объекты полностью соответствуют вещам из реального мира, может повысить эффективность терапии патологического накопительства.

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