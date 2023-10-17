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Ученые нашли источник крупнейшего в истории марсотрясения

GRL: напряжение в коре Марса вызвало сейсмическое событие магнитудой 4,7

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NASA

Международная группа ученых обнаружила источник крупнейшего сотрясения поверхности Марса, зарегистрированного в мае 2022 года. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

Сейсмические толчки магнитудой 4,7 зарегистрировал посадочный модуль NASA InSight. Марсотрясение продолжалось как минимум шесть часов и затронуло всю планету.

Первоначально предполагалось, что сотрясение Марса было вызвано падением метеорита. Однако в ходе изучения поверхности красной планеты не удалось найти новых кратеров. На исследование площади в 144 млн квадратных километров ушло несколько месяцев.

Команда пришла к выводу, что марсотрясение произошло из-за высвобождения огромных тектонических сил в недрах планеты. Это говорит о том, что Марс гораздо более сейсмически активен, чем считалось раньше.

«Мы все еще думаем, что на Марсе сегодня нет активной тектоники плит, поэтому это событие, вероятно, было вызвано сбросом напряжения в марсианской коре. Мы до сих пор не до конца понимаем, почему в некоторых частях планеты напряжение выше, чем в других. Однажды эта информация поможет выяснить, где людям будет безопасно жить на Марсе», — объяснил руководитель исследования доктор Бенджамин Фернандо из Оксфордского университета.

Ранее астрономы назвали сотрясения нейтронных звезд причиной коротких радиоимпульсов из космоса.

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