Ученые предупредили о загрязнении атмосферы металлами из-за освоения космоса

Международная группа ученых из США и Великобритании обнаружила растущую концентрацию различных металлов в атмосфере Земли из-за запусков космических аппаратов. Это может иметь последствия для климата и экологии нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Специалисты изучили пробы воздуха, собранные на высоте более 25 километров. Они обнаружили, что содержащаяся в них масса лития, алюминия, меди и свинца намного превышает объем, способный попасть в стратосферу вместе с космической пылью. Почти 10% крупных частиц серной кислоты, которые помогают защитить озоновый слой, несли следы алюминия и других металлов с космических аппаратов.

«Мы находим искусственные материалы там, что считалось нетронутой областью атмосферы», — отметил один из авторов исследования, профессор Дэн Чикзо.

По оценкам ученых, к 2030 году на орбиту могут выйти еще до 50 тыс. спутников. По расчетам команды, это означает, что в ближайшие несколько десятилетий до половины стратосферных частиц серной кислоты будут содержать металлы. Какое влияние это может оказать на атмосферу, озоновый слой и жизнь на Земле, еще предстоит понять.

Ранее исследователи обнаружили связь между солнечными бурями и космическим мусором.