Врачи назвали неочевидный признак развития деменции и болезней сердца

Исследование ученых из Университета Южной Австралии показало, что колебания артериального давления могут увеличить риск развития деменции и сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых. Результаты были опубликованы в ScienceDirect.

В эксперименте приняли участие 70 здоровых пожилых людей в возрасте 60-80 лет, у которых не было деменции. Ученые собрали информацию об изменениях кровяного давления испытуемых и оценили жесткость артерий головного мозга с помощью транскраниальной допплерографии — одной из методик ультразвукового исследования. Затем участники прошли тест на когнитивные способности.

Испытуемые, у которых наблюдались кратковременные изменения артериального давления (АД) в течение нескольких часов или дней, хуже справились с тестом. Снижение когнитивных способностей (памяти, умственной работоспособности и навыков ориентации в пространстве) характерно для деменции.

У некоторых участников выявили значительные скачки систолического АД (верхнее число на тонометре, отображающее давление в артериях при сердцебиении). Ученые отметили, что это может быть признаком ригидности артерий — процесса постепенных изменений артериальной стенки в ходе старения. Неспособность артерий транспортировать кровь может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования добавили, что тщательный мониторинг АД может стать инструментом диагностики деменции и сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.

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