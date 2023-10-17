Российские ученые разработали новый метод прогнозирования выживаемости при раке легких

Российские ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в составе научного коллектива создали модель, которая прогнозирует выживаемость пациентов с аденокарциномой легких. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Российского научного фонда.

Аденокарцинома — это самая распространенная форма рака легких. Зачастую болезнь дает о себе знать на поздних стадиях, когда прогноз лечения уже неблагоприятен.

Модель для прогнозирования выживаемости пациентов с аденокарциномой легких основана на анализе уровня белков, которые контролируют качество митохондрий. Митохондрии — органоиды, участвующие в клеточном дыхании и обеспечивающие клетку энергией. При нарушении их работы возникают различные патологические процессы, которые могут привести к хроническим заболеваниям и раку.

В клетках существуют механизмы, поддерживающие число, качество и работоспособность митохондрий. Они управляются специальными регуляторными белками. По уровню молекул этих белков в клетках можно оценить, есть ли сбой в работе митохондрий. Если тех или иных белков-регуляторов слишком мало или много (либо меняется их соотношение), это сигнализирует о нарушении.

Сотрудники Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта и МГУ имени М. В. Ломоносова оценили уровень белков, контролирующих качество митохондрий, в нормальной и в опухолевой ткани у 80 пациентов с аденокарциномой легкого. Авторы включили в анализ белки BNIP3, NIX, PINK1 и Parkin. Они привлекают к нефункциональным митохондриям аутофагосомы — внутриклеточные «устройства» для переваривания продуктов жизнедеятельности. Еще один белок, DRP1, отделяет поврежденные митохондрии от нормальных, чтобы отправить на устранение только первые. Этот процесс называется митофагией.

На основании полученных молекулярных данных, а также информации о возрасте, поле и стадии заболевания пациентов, авторы построили прогностическую модель выживаемости. Также система оценивает, сколько может прожить человек с аденокарциномой легких. Используя математические методы, исследователи доказали, что точность прогнозирования у новой модели на 20% превышает имеющиеся в настоящее время модели. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать новую технологию.

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