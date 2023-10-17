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Врач рассказал, нужно ли принимать таблетки от паразитов владельцам животных

Паразитолог Морозов: бесконтрольный прием лекарств от глистов наносит вред печени и почкам

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Принимать противопаразитарные препараты для профилактики заражения опасно для здоровья. Неконтролируемое использование антигельминтиков может привести к повреждению печени и почек, так как некоторые препараты очень токсичные, рассказал «Газете.Ru» профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

«Любые таблетки небезобидны. Любой препарат, который травит глистов, также наносит вред и хозяину. Например, они могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, аллергические реакции, головные боли и другие побочные эффекты. Только если паразиты есть, риск от применения препаратов оправдан», – объяснил Морозов.

Кроме того, противогельминтные препараты могут негативно влиять на микробиом кишечника и вызывать дисбактериоз. Он в свою очередь лежит в основе множества заболеваний — кишечных, общевоспалительных, аутоиммунных и нейропсихических.

Причем, паразитолог подчеркнул, что применять средства против глистов и других паразитов не следует даже, если человек живет с животным, которое ходит на улицу.

Ранее ученые нашли пользу от заражения гельминтами.

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