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Названа диета, восполняющая недостаток витамина D зимой

SciTechDaily: рыба, апельсиновый сок и йогурт восполняют недостаток витамина D

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Названы продукты, эффективно восполняющие дефицит витамина D в зимний период. К ним относятся молоко, хлопья, соки, жирная рыба и йогурт. Об этом сообщает SciTechDaily.

Витамин D выполняет несколько функций в организме. Он помогает поддерживать здоровье костей и зубов, иммунной и нервной систем. Также он регулирует уровень инсулина в крови и отвечает за концентрацию важных гормонов, таких как серотонин, дофамин, адреналин и норадреналин.

Дефицит витамина D может привести к различным проблемам с психическим и физическим здоровьем, в числе которых депрессия, рахит, остеопороз (хрупкость костей), мышечная дистрофия, гипертония. Чтобы определить, есть ли дефицит, рекомендуется сдать анализ крови.

Чтобы поддерживать уровень витамина D в норме необходимо ввести в рацион питания рыбу и морепродукты (лосось, тунец, креветки, палтус). Другие продукты животного происхождения, такие как мясо и яйца, также эффективно справятся с этой задачей. Обеспечить профилактику сбоев в организме могут соки (в том числе апельсиновый), молоко и йогурт, а также хлопья.

Поскольку витамин D является жирорастворимым, стоит отказаться от продуктов со слишком низким содержанием этого нутриента, таких как обезжиренный творог.

Ранее стало известно, может ли витамин D защитить сердце и сосуды.

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