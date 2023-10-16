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Российские ученые разработали материал для создания связи 6G

В Тюменском университете разработали материал для создания связи 6G

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Depositphotos

Ученым из Тюменского государственного университета удалось синтезировать новые соединения, которые помогут усовершенствовать микроэлектронику и создать связь нового поколения 6G. Об этом сообщает «Ридус».

Разработчики отмечают, что при создании высокотехнологичных устройств важно отсутствие примесей в исходных материалах. Однако получить их очень трудно и дорого, поэтому было решено синтезировать два класса европиевых теллуридов самостоятельно, чтобы получить необходимую проводимость.

По словам ученых, новый способ позволяет в кратчайшие сроки создавать материалы для инфракрасных детекторов, полупроводниковых лазеров, солнечных батарей, а также терагерцевых генераторов, необходимых для разработки беспроводных широкополосных систем, без которых невозможно существование связи 6G.

В 2023 году специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) смогли повысить эффективность обработки полимерных композитов нового поколения. Они используются при изготовлении деталей для газотурбинных двигателей, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также оболочечных труб.

Ранее биомедики создали новые ферменты, расщепляющие пластиковый мусор.

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