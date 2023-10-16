Биомедики создали новые ферменты, расщепляющие пластиковый мусор

Британские ученые из Университета Брунеля в Лондоне создали два новых фермента, расщепляющих один из наиболее распространенных видов одноразового пластика. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Biofilms and Microbiomes.

«Мы не только идентифицировали два новых фермента, разлагающих ПЭТ (полиэтилентерефталат), но и нашли способ улучшить их способность к разложению, модифицируя бактерии в целом, а не каждый фермент по отдельности», — отметил автор доклада, доктор Ронан Маккарти.

Команда биомедиков спроектировала разлагающие пластик бактерии, которые прикреплялись к отходам и образовывали на них биопленки. Это увеличило концентрацию фермента вокруг пластика, сделав его более мощным и способным быстрее разлагать полимер на компоненты.

Исследователи считают, что открытый ими эффект биопленок можно применить к другим ферментам для переработки пластиковых отходов.

Теперь ученые планируют протестировать два новых фермента в биореакторе. Тесты покажут, способны ли модифицированные организмы уничтожать пластиковый мусор в промышленном масштабе.

Ранее биологи преобразовали почвенные бактерии в поглотители пластика.