Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ученые рассказали, что происходит в организме при хроническом недосыпании

Nature: хроническое недосыпание вызывает воспаление сосудов

close
100%
Shutterstock

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что хроническое недосыпание может привести к воспалению сосудов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Многие люди спят по пять-шесть часов вместо рекомендованных семи-восьми. Исследователи обнаружили, что даже незначительный дефицит сна может негативно отразиться на здоровье сосудов. Если недосыпание длится пять или шесть недель, клетки эндотелия (стенок кровеносных сосудов), заполняются окислителями. Клетки, не получившие достаточно отдыха, не в состоянии запустить антиоксидантные реакции, чтобы остановить этот процесс.

Из-за того, что эндотелий воспален, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе гипертония, инсульт, кардиосклероз.

Чтобы подтвердить свои предположения, исследователи провели эксперимент с участием тысячи женщин. В течение первой фазы эксперимента участницы ложились спать в соответствии со своим обычным распорядком. Во время второй фазы испытуемые засыпали на полтора часа позже обычного. Сон каждой участницы отслеживался с помощью трекера в браслете.

Оказалось, что недостаток сна действительно провоцирует окислительный стресс, что приводит к повреждениям клеток. Ученые выявили в крови испытуемых сниженную экспрессию эндотелиального DCUN1D3, белка, который способствует прекращению окисления.

Ранее были перечислены причины возникновения проблем со сном.

Все новости на тему:
Здоровье
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий