Ученые рассказали, что происходит в организме при хроническом недосыпании

Ученые из Колумбийского университета обнаружили, что хроническое недосыпание может привести к воспалению сосудов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Многие люди спят по пять-шесть часов вместо рекомендованных семи-восьми. Исследователи обнаружили, что даже незначительный дефицит сна может негативно отразиться на здоровье сосудов. Если недосыпание длится пять или шесть недель, клетки эндотелия (стенок кровеносных сосудов), заполняются окислителями. Клетки, не получившие достаточно отдыха, не в состоянии запустить антиоксидантные реакции, чтобы остановить этот процесс.

Из-за того, что эндотелий воспален, увеличивается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В их числе гипертония, инсульт, кардиосклероз.

Чтобы подтвердить свои предположения, исследователи провели эксперимент с участием тысячи женщин. В течение первой фазы эксперимента участницы ложились спать в соответствии со своим обычным распорядком. Во время второй фазы испытуемые засыпали на полтора часа позже обычного. Сон каждой участницы отслеживался с помощью трекера в браслете.

Оказалось, что недостаток сна действительно провоцирует окислительный стресс, что приводит к повреждениям клеток. Ученые выявили в крови испытуемых сниженную экспрессию эндотелиального DCUN1D3, белка, который способствует прекращению окисления.

Ранее были перечислены причины возникновения проблем со сном.