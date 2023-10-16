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Врач назвала визуальные признаки рака груди

Daily Mail: изменения внешнего вида груди могут быть признаками развития рака

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Shutterstock

Онколог Эшли Паризер из Университета штата Огайо рассказала, что визуальные изменения груди могут быть признаками развития рака. В их числе втянутый или направленный вниз сосок, сморщивание и утолщение кожи, потеря чувствительности и наличие выделений. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что большинство случаев возникновения рака молочной железы не сопровождается появлением опухоли, которую можно определить на ощупь. Врач объяснила, что признаки болезни могут быть визуальными. Паризер рекомендует регулярно осматривать грудь, ощупывая кожу от подмышечной впадины до ключицы полукруглыми и круговыми движениями.

В числе изменений, сигнализирующих о раке, может быть сыпь, покраснение и шелушение груди и сосков, изменение их формы (становятся направленными вниз или втянутыми), сморщивание или утолщение кожи, снижение чувствительности. Другим тревожным признаком является наличие выделений из сосков.

Онколог добавила, что самоосмотр нужно проводить регулярно. Это связано с тем, что в разные дни менструального цикла структура и внешний вид груди могут отличаться. При наличии нехарактерных изменений рекомендуется как можно раньше обратиться к маммологу.

Ранее ученые выяснили, что наличие мигрени может указывать на повышенный риск рака груди.

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