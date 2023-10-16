Геофизики выяснили, что металлическое ядро Земли оказалось мягким

Американские геофизики из Техасского университета в Остине выяснили, что металлическое ядро Земли значительно мягче, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале Earth, Atmocultural and Planetary Sciences (EAPS).

В центре нашей планеты находится металлический шар диаметром в 1220 км, преимущественно состоящий из железа. Внутреннее ядро ​​окружено внешним ядром — морем бурлящих жидких металлов — которое, в свою очередь, находится под массивным слоем расплавленной породы, известной как мантия. Мантия расположена чуть ниже твердой коры, на поверхности которой мы живем. Давление во внутреннем ядре огромно, поэтому эксперты первоначально предполагали, что оно должно быть полностью твердым.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи воссоздали давление внутри ядра в лаборатории и изучали поведение атомов железа в таких условиях. Затем геофизики ввели эти данные в компьютерную модель. Расчеты показали, что атомы активно перемещаются, а это значит, что структура земного ядра не может быть монолитно твердой. При этом атомы меняют позицию целыми группами, за счет чего атомная решетка остается стабильной.

Специалисты полагают, что новые результаты могут лучше понять происходящие в ядре процессы, связанные с магнитным полем Земли.

Ранее ученые обнаружили гигантские залежи воды глубоко в недрах под Новой Зеландией.