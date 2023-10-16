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Обнаружена связь между употреблением злаков и лишним весом

Wiley: употребление злаков вызывает в мозге изменения, ведущие к лишнему весу

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Ученые из университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что употребление злаков может вызывать изменения в работе гипоталамуса и спровоцировать появление лишнего веса. Исследование было опубликовано в Wiley Online Library.

Глютен — это белковый компонент, присутствующий в таких злаках, как пшеница, рожь, ячмень и овес. Он необходим для придания тесту пышности и эластичности.

Исследователи стремились выяснить, приведет ли добавление глютена в рацион мышей к неблагоприятным последствиям для здоровья. Грызунов разделили на две группы — обе придерживались высокожировой диеты. При этом первая группа употребляла большое количество глютена.

Также ученые выделили две контрольные группы грызунов, которые соблюдали низкожировую диету с глютеном и без него.

Спустя 14,5 недель обе группы мышей на высокожировой диете прибавили в весе. Грызуны, в рацион которых не входил глютен, набрали в среднем 16,5 грамма. Мыши из первой группы стали тяжелее на 20,4 грамма. Грызуны, соблюдавшие низкожировую диету, не обзавелись лишним жиром.

Оказалось, что диета с высоким содержанием глютена повышает количество астроцитов (это клетки вспомогательной нервной ткани головного мозга) в дугообразном ядре гипоталамуса. Они участвуют в иммунном ответе мозга.

На фоне чрезмерного употребления жиров диета с высоким содержанием глютена может привести к воспалению гипоталамуса и повреждению мозга. Это оказывает негативное влияние на здоровье, способствуя как увеличению массы тела и нарушению регуляции уровня сахара в крови.

Ранее врач объяснил, может ли навредить здоровью безглютеновая диета.

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